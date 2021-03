Ibra risponde alla leggenda dell'hockey: "Non ama il mio gesticolare? Non mi conosce, non parli"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo della Svezia contro il Kosovo, Zlatan Ibrahimovic risponde anche a una leggenda dell'hockey svedese, quale Borje Salming.

Quest'ultimo, in un'intervista a Sportbladet ha dichiarato: "Voglio chiarire che rispetto Zlatan per quello che può fare sul campo. È un calciatore crudele che vuole fare molto e poi lo fa alla sua età. Quello che non mi piace è lo stile, al gestualità e il linguaggio quando non ottiene ciò che vuole perché non puoi sempre ottenerlo, ma devi essere rispettoso degli altri. Queste discussioni dovrebbero quindi essere condotte in modo più controllato negli spogliatoi. Ecco perché spesso mi sono chiesto cosa sta facendo e perché lo sta facendo. Solo perché sei il migliore non puoi fare tutto da solo e a modo tuo".

Ibrahimovic ha così risposto: "La gente passa il tempo a vedere se applaudo o gesticolo. In Svezia se gesticolo è considerato negativo, in Italia è diverso. Solo perché gesticoli non significa che sei negativo. Io sono positivo. Ho sentito Salming aprire la bocca e dire qualcosa sul gesticolare in campo. Ma se non conosci la persona, non aprire la bocca. Quindi pensi a sé stesso che io penserò per me".