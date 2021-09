Ibrahimovic non ci sarà per Milan-Atletico. Ha lasciato Milanello prima dell'allenamento

Zlatan Ibrahimovic domani non sarà in campo contro l'Atletico Madrid. Confermato che il centravanti svedese del Milan non sarà della partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: non ha ancora smaltito del tutto l'infortunio e ha lasciato il centro tecnico di Milanello prima dell'inizio dell'allenamento della squadra.