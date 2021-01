Ibrahimovic non ha dubbi: "Donnarumma il portiere più forte del mondo, ma non glielo dico"

vedi letture

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic parla anche di Gigio Donnarumma, il suo compagno più in vista e atteso in estate da un Europeo da grande protagonista con la maglia dell'Italia: "E' il portiere più forte del mondo. Ma a lui non lo dico. Devo continuare ad avere fame. Non è normale che non abbia mai disputato una partita di Champions. E' il nostro obiettivo? E' presto per porsi obiettivi, non lo faccio mai perché è come porsi limiti. Il secondo è il primo degli ultimi. Voglio cavare il meglio da me e dalla squadra. Al mio ritorno in Italia, con tutto il rispetto, vedo l'Atalanta in Champions e il Milan no, sono venuto a cambiare questa situazione".