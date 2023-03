Ieri c'era l'Inter, oggi c'è la Roma: i giallorossi vogliono portare Alex Grimaldo in Serie A

Avversario dell'Inter nel doppio quarto di finale di Champions League, Alejandro Grimaldo oggi è un punto fermo del Benfica anche se in estate sembra quasi scontato il suo addio al Benfica. In passato aveva fatto un sondaggio l'Inter, mentre oggi c'è la Roma forte sul terzino sinistro spagnolo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, andrà però battuta la concorrenza di Borussia Dortmund, Fulham e Leicester per portare Grimaldo in Serie A.