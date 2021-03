Il 2021 di Gosens: Atalanta, il City che lo vuole e la Germania. Chi con lui all'Europeo?

Protagonista all'Atalanta oggi, destinato a una big in estate col Manchester City in pole per prenderlo, per Robin Gosens si prospetta un 2021 da protagonista. Inevitabilmente. 9 gol in stagione e record personale già eguagliato, l'esterno sinistro è destinato anche a finire tra i convocati della Germania per l'Europeo itinerante. Lo sa bene Joachim Low che lo ha già messo di fatto nella lista per la kermesse continentale che avrebbe dovuto giocarsi la scorsa stagione. Chi con lui? Non dovrebbero esserci grandi dubbi: paradossalmente quello del terzino sinistro è uno dei ruoli più scoperti per la nazionale teutonica. C'è Philipp Max, ventisettenne scuola Augsburg del PSG Eindhoven. Sembra lui quello destinato a esser convocato da Low, sopravanzando la concorrenza di Marcel Halstenberg del Lipsia e di Nico Schulz del Borussia Dortmund.

