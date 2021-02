Il balletto di Gomez? Gasperini: "Oggi ho visto ballare Muriel ma sono contento per il Papu"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa post partita, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche del Papu Gomez: "Se ho visto il balletto di Gomez? No, ma sono contento per lui. Ho visto oggi Lucho fare il suo balletto che è altrettanto straordinario. Oggi son contento del risultato e della partita, aver portato a casa i tre punti sono segnali importanti per avere una svolta in campionato".