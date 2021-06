Il Besiktas vuole Dzeko. Sondaggio con la Roma per l'attaccante che Mou vorrebbe tenere

Un sondaggio dai campioni in carica della Super Lig turca per Edin Dzeko. Il Besiktas - riporta Sky - ha infatti chiesto informazioni sull'attaccante bosniaco della Roma, in scadenza di contratto nel 2022. Mourinho lo vorrebbe tenere in rosa, lo apprezza e ne riconosce lo spessore tecnico ma nelle urgenze di mercato ha segnalato alla Roma anche quella dell’acquisto di un’altra prima punta di spessore.