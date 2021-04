Il bilancio di Deschamps: "Vittoria con la Bosnia e sette punti, siamo in una buona posizione"

Intervistato dopo la vittoria per 1-0 contro la Bosnia, il ct francese Didier Deschamps ha fatto un bilancio sulle prime tre partite dei suoi Bleus nelle qualificazioni per Qatar 2022: "Questa è una vittoria importante. Non siamo sicuri di essere già a metà strada, ma questo resta un successo veramente importante per noi. Anche i risultati delle altre Nazionali del nostro girone sono positivi, siamo in una buona posizione. Torneremo a giocare a settembre e sarà difficile perché affronteremo tre squadre toste in appena sei giorni, ci aspetta un calendario intenso. Ma 7 punti in classifica e la vittoria con la Bosnia sono un fattore positivo", le sue dichiarazioni all'insegna della fiducia e dell'ottimismo.

Guarda il video in calce con le parole di Deschamps!