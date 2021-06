Il Cagliari vuole Hernani. La conferma dell'agente: "Ha già parlato con il Parma"

Il Cagliari è sulle tracce del centrocampista brasiliano del Parma Hernani. A confermarlo, ai microfoni di 'TuttoCagliari.net', il suo procuratore: "Il Cagliari è interessato ad Hernani, ed ha già parlato con il Parma, ma al momento non è stata imbastita alcuna trattativa - ha detto Gilvan -. Non escludo che possano arrivare novità entro i prossimi venti giorni, anche perché ci sono anche altre società interessate a lui ed il mercato è ancora lungo. Cagliari sarebbe comunque una piazza gradita: Hernani è stato in vacanza in Sardegna con la moglie e gli è piaciuta tantissimo".