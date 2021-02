Il Chucky fa tredici ma non serve: il messicano faro nel deserto e trascinatore del Napoli

Il Chucky ha fatto tredici. Il classe 1995 di Mexico City è alla tredicesima marcatura stagionale. Dopo un'annata di mero seppur costosissimo apprendistato, è sbocciato in questa annata difficile per il Napoli da assoluto trascinatore. Quello contro l'Atalanta è il terzo gol della sua Coppa Italia, dopo i nove segnati in Serie A e la rete siglata in Europa League. Una media realizzativa importante che, contando il minutaggio, supera il gol ogni due partite. Ma che si rivela inutile, stavolta.