Esclusiva TMW Il Como dice no all'Inter per Fabregas, Suwarso: "Non ci ha mai chiesto di andare via"

Il Como ha ufficialmente detto di no all'Inter per Cesc Fabregas. A confermarlo anche ai nostri microfoni in esclusiva è il numero uno della società lagunare, Mirwan Suwarso. Un no netto, chiaro, cristallino, quello che ribadisce con Tuttomercatoweb.com. Dove il Presidente del club degli Hartono conferma tutta l'ambizione dei laguari in vista delle prossime stagioni. "La società ha comunicato direttamente al Presidente dell'Inter il nostro rifiuto. E loro lo hanno riconosciuto come ci si aspetta tra club che hanno rispetto reciproco con grande chiarezza. Le voci insistenti sono pura fantasia, la nostra è una risposta chiara", ha spiegato Suwarso.

Non solo, c'è spazio anche per un altro chiarimento importantissimo, che va a cancellare tutte le voci sulla volontà di Fabregas e sul suo possibile addio. "Durante tutto questo periodo di speculazioni, il nostro allenatore non ha mai chiesto di andarsene, né ha mai utilizzato l'interesse di altri club per ottenere vantaggi personali o economici", ha spiegato lo stesso Suwarso in esclusiva con Tuttomercatoweb.com.

Suwarso ha parole d'elogio speciali per Fabregas. "Si è sempre comportato con dignità, sincerità e assoluta professionalità. La sua integrità parla più forte di qualsiasi voce e siamo orgogliosi di avere una persona del suo spessore alla guida della nostra squadra". Parole, queste, che vanno a certificare e a sigillare ancora di più il rapporto che intercorre tra proprietà, dirigenza e staff tecnico. Roma, Bayer Leverkusen, RB Lipsia e ora Inter. Il futuro di Fabregas ha un solo colore, adesso in modo chiaro e netto. Quello del suo Como.