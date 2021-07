Il confronto con Conte? Mourinho: "All'Inter nessuno può essere paragonato a me e a Herrera"

vedi letture

Jose Mourinho, nella sua conferenza stampa di presentazione da neo tecnico della Roma, ha parlato anche del paragone fatto da qualcuno tra lui e Conte all'Inter: "Nelle storie dei club ci sono degli allenatori di cui non devi parlare mai. Qua non puoi paragonare nessuno a Liedholm o Capello. All'Inter non puoi paragonare nessuno a me o a Herrera".