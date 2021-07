Il consiglio del tifoso Giletti: "Juve, Cristiano Ronaldo a Torino ha fatto ormai il suo tempo"

vedi letture

Massimo Giletti, tifoso vip della Juventus, non ha dubbi su mister Massimiliano Allegri: "È l’unico allenatore in grado di far tornare la Juventus ai livelli che le competono". Non è mancato poi, sempre nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, neanche un consiglio di mercato ai bianconeri: "L’Europeo appena concluso con la bellissima vittoria dell’Italia di Roberto Mancini insegna che non si vince con i grandi campioni. Ma occorrono cuore, anima e passione. Io credo che Cristiano Ronaldo alla Juve abbia fatto il suo tempo".