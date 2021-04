Il crollo della Superlega deciso dal potere dei tifosi. Ma l'Italia resta periferia della protesta

vedi letture

La lettura de Il Fatto Quotidiano sul crollo della Superlega è quella della vittoria del pubblico. Non sono stati i comunicati della Uefa, le minacce delle esclusioni e cause legali, armi un po' spuntate. E' quel che è successo in giro per l'Europa, dalla Francia alla Germania, contrarie al progetto, fino all'Inghilterra, che si è resa conto che non aveva così bisogno del nuovo torneo. L'Italia è restata sempre periferia dell'Impero: si è accodata passiva, salita sul carro, scesa se del caso.