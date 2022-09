Il ct Scaloni sull'esclusione di Dybala: "Non volevo rischiarlo. Tornerà contro la Giamaica"

vedi letture

Al termine della gara di questa notte vinta 3-0, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha spiegato perché nella sfida contro l'Honduras non è sceso in campo Paulo Dybala, stella della Roma: "Ho deciso di non rischiare Paulo. Lui mi serve a un livello molto più alto e sarebbe un peccato rischiarlo. Penso che sarà disponibile per la prossima partita", ha detto. La prossima amichevole la squadra argentina la disputerà nella notte tra il 27 e il 28 settembre, contro la Giamaica.