Il dato che inchioda Thiago Motta: per una Juventus peggiore bisogna ripescare Delneri

La Juventus di Thiago Motta è in crisi. La seconda batosta consecutiva dopo quella contro l'Atalanta ha fatto scivolare i bianconeri al quinto posto, alle spalle anche del Bologna. Dopo 29 giornate di campionato la classifica la dice lunga sul rendimento di una squadra che in estate aveva cambiato allenatore per dare il via a una nuova era e che oggi si ritrova con ancor più problemi rispetto al recente passato.

Che la Juventus per la quinta stagione consecutiva non vincerà lo Scudetto è dato acclarato da tempo. Oggi però in discussione c'è anche la quarta posizione: sorride il calendario, molto meno il rendimento di una squadra senza più equilibrio. Sempre più distante dalle idee di un allenatore che otto mesi dopo il suo sbarco nel mondo bianconero si ritrova in una situazione forse più grande di lui.

I record negativi a questo punto della stagione quasi non si contano: contro l'Atalanta ha incassato la peggior sconfitta interna dal 1967, in precedenza era stata eliminata dai play-off di Champions League dal PSV Eindhoven e ai quarti di finale di Coppa Italia dall'Empoli. E' una Juventus che ha il record di pareggi stagionali ed è la quarta peggior Juve per media punti negli ultimi 30 anni.

Per trovare di peggio bisogna tornare a 14 anni fa, alla squadra allenata da Luigi Delneri che chiuse il campionato al settimo posto e poi, al termine della stagione, diede il benservito all'allenatore di Aquileia per accogliere Antonio Conte. Di seguito il dato.

Juventus 2024/25 (Allenatore: Thiago Motta)

52 punti dopo 29 giornate

Juventus 2023/24 (Allenatore: Massimiliano Allegri)

59 punti dopo 29 giornate

Juventus 2022/23 (Allenatore: Massimiliano Allegri)

59 punti dopo 29 giornate

Juventus 2021/22 (Allenatore: Massimiliano Allegri)

56 punti dopo 29 giornate

Juventus 2020/21 (Allenatore: Andrea Pirlo)

59 punti dopo 29 giornate

Juventus 2019/20 (Allenatore: Maurizio Sarri)

72 punti dopo 29 giornate

Juventus 2018/19 (Allenatore: Massimiliano Allegri)

78 punti dopo 29 giornate

Juventus 2017/18 (Allenatore: Massimiliano Allegri)

75 punti dopo 29 giornate

Juventus 2016/17 (Allenatore: Massimiliano Allegri)

73 punti dopo 29 giornate

Juventus 2015/16 (Allenatore: Massimiliano Allegri)

67 punti dopo 29 giornate

Juventus 2014/15 (Allenatore: Massimiliano Allegri)

70 punti dopo 29 giornate

Juventus 2013/14 (Allenatore: Antonio Conte)

78 punti dopo 29 giornate

Juventus 2012/13 (Allenatore: Antonio Conte)

65 punti dopo 29 giornate

Juventus 2011/12 (Allenatore: Antonio Conte)

59 punti dopo 29 giornate

Juventus 2010/11 (Allenatore: Luigi Delneri)

42 punti dopo 29 giornate