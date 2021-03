Il depauperamento della Juventus: in un anno persi cinque giocatori

vedi letture

Quando Maurizio Sarri prese la tolla di comando della Juventus aveva una rosa praticamente infinita. I portieri erano quelli di ora. Il reparto difensivo, di partenza, poteva contare su due pedine in più, ovverosia Daniele Rugani e Mattia De Sciglio. A centrocampo c'erano Emre Can, Sami Khedira, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Davanti Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Marko Pjaca e Douglas Costa. Dieci calciatori in rosa che, pur magari senza essere Cristiano Ronaldo, davano il proprio apporto.

E in questa stagione? Sono arrivati solamente quattro giocatori. Federico Chiesa per la fascia di destra, McKennie e Arthur per il centrocampo, Kulusevski e Morata in attacco. E solo in due avevano un background in un club di altissimo livello, mentre gli altri provenivano da Fiorentina, Schalke04 e una stagione a Parma, pur ottima. È indubbio che giocando ogni tre giorni la Juventus sia una squadra costruita male, con cinque giocatori in meno per le stesse partite, ma con due mesi in meno e un Coronavirus in più. Un depauperamento tecnico e di esperienza che potrebbe costare alla Juventus in questa stagione, con sfide ogni tre giorni di continuo (e un Porto sullo sfondo).