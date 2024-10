Il dilemma di Lucas Martinez Quarta: bomber o difensore centrale?

vedi letture

Lucas Martinez Quarta, bomber o difensore centrale? Può sembrare una domanda senza senso, visto che l'argentino gioca da sempre in mezzo alla difesa, eppure le sue qualità realizzative, unite a qualche errore di troppo in fase difensiva, portano a domandarsi quale sia il vero ruolo del Chino. Anche ieri sera in Svizzera, contro il San Gallo, l'argentino è stato protagonista sia in negativo che in positivo: prima l'errore in fase di impostazione che ha portato al vantaggio degli svizzeri, poi il pareggio con la specialità della casa, il colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Lo scorso anno l'argentino segnò 8 reti, quest'anno è già arrivato a quota 2, pur non giocando moltissimo: solo 6 le presenze in questa stagione, con Palladino che, da quando è passato alla difesa a quattro, ha preferito schierare spesso e volentieri la coppia Ranieri-Comuzzo.

Quarta in versione mediano?

Da tempo, sulle rive dell'Arno, c'è chi lancia una provocazione: perché non alzare il Chino sulla linea di centrocampo? Una sorta di novello Gattuso, con tanta garra ma con un piede più educato e una spiccata predisposizione al gol? Ovviamente si tratta, come detto, di una provocazione: toccherà a Palladino toccare le corde giuste con il suo centrale, come successo ieri sera in Svizzera all'intervallo. Dopo un primo tempo oggettivamente bruttino, Quarta è rientrato in campo in maniera diversa. Oltre al gol, infatti, la sua prestazione a livello difensivo è stata nettamente migliore.