Il figlio di Spinelli: "Popovic vicino all’acquisto del Livorno: proposta da 1,5 milioni di euro”

L'ex amministratore delegato del Livorno, Roberto Spinelli, ha parlato a Telecentro2 in merito al futuro societario del club amaranto: "L’imprenditore Franco Favilla sponsorizzato da Giorgio Heller come già accaduto con Carrano, si è dimostrato un bluff. La sua proposta, se così la possiamo chiamare, non fa riferimento a nessuna offerta economica. Siamo stanchi di certi teatrini. Quella presentata dal gruppo indiano invece, propone 1,5 milioni di euro se il Livorno rimane in C , e 1 milione in caso di retrocessione. Tuttavia è correlata da una lunga serie di clausole cervellotiche che la rende inaccettabile.

L’ipotesi più plausibile al momento è la proposta di circa 1,5 milioni di euro formulata dall’imprenditore serbo Zoran Popovic. L’ex presidente del Partizan si è mostrato da subito interessato alla società amaranto, si è recato a far visita alla squadra, domenica scorsa al “Picchi” e in settimana è andato a visionare i terreni di Fauglia, sito dove dovrebbero sorgere i campi di allenamento. Si è mostrato determinato, ci auguriamo che vada in porto questa trattativa. La mia famiglia è stanca e non è ben voluta dai tifosi, vogliamo passare la mano. D’altronde sono anni che i media locali ci dipingono come i nemici più acerrimi del Livorno, quando in 21 anni di gestione abbiamo investito fior di milioni e dato l’anima per questa società".