TMW Il Fulham non apre al prestito di Lukic. Il Napoli non può prenderlo perché extracomunitario

vedi letture

Il Fulham non apre al prestito per Sasa Lukic. Il club inglese, per ora, non ha intenzione di cedere il giocatore, seguito dal Napoli nelle ultime settimane, se non a titolo definitivo, soluzione che però non sembra percorribile. Peraltro Lukic è extracomunitario e quindi gli azzurri non possono tesserarlo dopo l'arrivo di Traoré dal Bournemouth. Così resta da capire se, eventualmente, i Cottagers hanno intenzione di aprire a un titolo temporaneo nel corso degli ultimi giorni, anche se la situazione appare difficile.

In questa stagione Lukic non ha fatto la differenza, in Premier League, giocando solamente dodici gare, perlopiù spezzoni, per 392 minuti totali in campionato. Un anno fa si era trasferito dal Torino per circa 10 milioni di euro e vedrebbe di buon occhio un possibile ritorno in Italia già a gennaio.

Durante le scorse settimane il Napoli aveva inoltrato una proposta da 2,5 milioni per il prestito, più 9 per il diritto di riscatto. Soluzione che era stata rispedita al mittente, salvo poi cercare di virare su Samardzic. In ogni caso la situazione appare consolidata: Lukic, quasi certamente, non sarà ceduto in prestito a meno di clamorosi colpi di scena, rimanendo quindi al Fulham almeno fino alla fine della stagione in corso, anche se l'intenzione sarebbe quella di lasciare Londra per giocare di più.