Il futuro degli azzurri. Il punto su Donnarumma: mancano solo visite e firma col PSG

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Gianluigi Donnarumma

E' stato il grande caso mercato dell'Italia ma ha deciso di chiuderlo prima del primo fischio d'inizio. Manca solo l'ufficialità, ma Gigio sarà il prossimo portiere del Paris Saint-Germain. 11 milioni più 2 di bonus a stagione per cinque anni, si giocherà il posto con Keylor Navas. Un lungo tormentone, quello del rinnovo al Milan, finito in un nulla di fatto. Errori, forse, da entrambe le parti: dalla prima, quella del club, aver atteso troppo e aver concesso il manico del coltello a Raiola. Dall'altra, aver sbagliato forse il timing: è un'estate dove il valzer dei portieri non esiste. Così, anziché essere il titolare indiscusso, Donnarumma dovrà comunque giocarsi il posto almeno per la prossima stagione con Navas che è pure fresco di rinnovo.

Squadra Milan (in scadenza)

Prossima stagione Paris Saint-Germain (99,9%)