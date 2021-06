Il futuro degli azzurri. Il punto su Florenzi: addio PSG. Ma del domani non c'è certezza

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Alessandro Florenzi

L'addio alla Roma lo ha fatto ritrovare come protagonista al Paris Saint-Germain. Da titolare. Da finalista Champions, pur in una stagione dove i parigini hanno fallito l'assalto alla Ligue 1. Però il valore e la consapevolezza dei propri mezzi per Florenzi è accresciuta, in una stagione dove si è misurato giornalmente coi migliori, da Mbappé a Neymar. Ora torna a Roma ma, per sua stessa ammissione, ancora "non ho pensato a Mourinho e alla Roma". Radiomercato non sembra aver dubbi: non vestirà il giallorosso ma sarà uno degli esterni più ricercati dell'estate di mercato internazionale, non solo in Serie A.

Squadra Roma (di ritorno dal prestito al Paris Saint-Germain)

Prossima stagione (ancora da definire)