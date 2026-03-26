Il gesto di Vicario: il portiere non lascia sola la Nazionale, è in ritiro con gli azzurri

Guglielmo Vicario è di parola. Il portiere del Tottenham, costretto a saltare i playoff Mondiali per sottoporsi a una piccola operazione di ernia, aveva scritto “Ci vediamo presto azzurri”, subito dopo l’intervento a Londra. Detto fatto: secondo quanto riferito da gazzetta.it, nelle ultime ore l’estremo difensore ha raggiunto il gruppo guidato da Gennaro Gattuso.

Vicario è arrivato ieri sera a Bergamo e si è unito al ritiro. L’ex Empoli rimarrà con i compagni fino a martedì, data dell’eventuale - si spera - finale con la vincente tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Una dimostrazione della grande unità faticosamente costruita dal commissario tecnico, che ha avuto poche gare a disposizione e non ha beneficiato di uno stage, né di una pausa del campionato di Serie A, ma ha lavorato tantissimo, viaggiando e organizzando cene dall'Italia all'Inghilterra, per compattare il gruppo.

L’infortunio, i cui tempi di recupero non dovrebbero essere lunghissimi, consentirebbe a Vicario, a tutti gli effetti il secondo di Donnarumma, di partecipare ai Mondiali in caso di qualificazione. E poi potrebbero riaprirsi le porte della Serie A, con l’Inter e anche la Juventus sulle sue tracce. Prima però, ha una richiesta per i compagni di Nazionale: regalargli un biglietto per l’America.