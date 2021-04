Il gigante appassionato di design: Vestergaard è pronto al grande salto. Sarà in Italia?

Centonovantanove centimetri di leadership, Jannik Vestergaard a ventotto anni è pronto per il grande salto. Tre stagioni da leader con la maglia del Southampton, lui che è arrivato dopo l'ennesima esperienza positiva al Borussia Monchengladbach, come quella al Werder Brema prima, come quella all'Hoffenheim prima ancora. In una recente intervista in patria, Vestergaard si è dichiarato onorato dei rumors, "perché gli interessi delle grandi sono un premio e una medaglia per le tue prestazioni e confermano il mio punto di vista sul mio rendimento".

L'indiscrezione di TMW: Roma su Vestergaard, incontro fissato

La sua miglior stagione La carriera di Vestergaard è un crescendo. Il gigante di Hvidovre ha migliorato con il passare del tempo lo standard delle sue prestazioni: centrale, ambidestro, grandissimo fisico ma anche ottimo senso tattico che gli ha permesso pure di giocare mediano. Nel 2018 era il giocatore danese più costoso della storia. Grande appassionato di arte, di design di interni, di gol, di tecnologia, c'è un dato che nella sua carriera è dirompente rispetto a tutti gli altri: non perde praticamente mai un duello aereo e anche in fase realizzativa sa farsi sentire. Il fisico non inganni: sa gestire anche il possesso dal basso palla al piede. Per questo in molti lo considerano pronto per il salto. La Juventus lo studia, il Tottenham prepara l'offerta e la Roma cerca di anticipare i tempi fissando il summit.