Ufficiale Il giovane Zanotti lascia l'Inter. Il difensore 2003 a titolo definitivo al Lugano

Altri addii in casa Inter. Il club nerazzurro comunica attraverso una nota ufficiale la cessione di Mattia Zanotti al Lugano: "Il difensore classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo", informa la società meneghina.

FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo definitivo di Mattia Zanotti al FC Lugano. 👉 https://t.co/sGuUZEcGKB #ForzaInter pic.twitter.com/TcQtrcOJvW — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 13, 2024

Fa seguito anche la nota del club svizzero: "Importante innesto per il reparto arretrato di Mattia Croci-Torti: Mattia Zanotti ha firmato un contratto quadriennale con i “Bianconeri” valido fino al 30 giugno 2028. Il 21enne laterale difensivo destro arriva a titolo definitivo all’FC Lugano dall’FC Internazionale Milano. Il bresciano ha disputato la scorsa stagione di Credit Suisse Super League in prestito all’FC St. Gallen 1879 (35 partite, 3 gol, 5 assist) ed è stato inserito dalla Swiss Football League nella “squadra ideale della stagione 2023/24”. Nel 2017, Mattia Zanotti (1m72) è passato dal Brescia Calcio all’Inter, dove ha fatto tutta la trafila delle selezioni giovanili a partire dall’U17. Il 12 dicembre 2021, nella vittoria casalinga per 4-0 a San Siro contro il Cagliari Calcio, il giovane difensore ha debuttato in Serie A con la maglia nerazzurra entrando in campo all’83’ al posto di Ivan Perisic. Complessivamente, ha disputato tre partite con l’Inter nel massimo campionato italiano. Mattia Zanotti fa anche parte della Nazionale italiana Under 21, gli “Azzurrini”. L’FC Lugano porge il più caloroso benvenuto a Mattia e gli augura le migliori soddisfazioni e tanto successo con i colori bianconeri".