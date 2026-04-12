Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Il giramondo Cusin: "Comore, che orgoglio! Il futuro? Un nuovo progetto di valore"

Il giramondo Cusin: "Comore, che orgoglio! Il futuro? Un nuovo progetto di valore"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 11:03Serie A
Francesco Benvenuti

Stefano Cusin è tra i simboli di un calcio sempre più cosmopolita e multiculturale. Il tecnico italiano in 25 anni di carriera ha girato il mondo: Africa, Medio Oriente e Europa, con i club e con le Nazionali. Dall’ottobre 2023 allo scorso marzo è stato CT delle Comore, uno Stato insulare dell’Africa orientale di poco meno di un milione d’abitanti. Una delle tante storie, professionali e non, che hanno arricchito il suo bagaglio di esperienze.

Mister, qual è il bilancio di questa tua ultima avventura?
Il percorso con le Comore si è chiuso, sì, ma lasciandomi enorme orgoglio. Con il mio staff abbiamo preso una Nazionale reduce da una mancata qualificazione alla Coppa d’Africa e numero 135 nel ranking FIFA: partiti con l’idea di ricostruire il gruppo e dare un’impronta di gioco, con tutte le componenti in causa, federazione e governo compresi, secondo me siamo andati molto oltre, facendo un lavoro straordinario. La squadra è cresciuta di trenta posizioni nel ranking e il valore della rosa, da 3 milioni, si è assestato sui 21. Alcuni Nazionali avevano certamente già una loro rilevanza, ma abbiamo contribuito anche alla crescita di tanti giovani che poi sono sbarcati in squadre più importanti. Abbiamo vinto 12 partite su 24, superando anche Ghana, Tunisia e Capo Verde che vedremo a breve al Mondiale. Siamo arrivati primi nel girone di qualificazione alla Coppa d’Africa e siamo stati a lungo in corsa proprio per il Mondiale: quello che ci ha penalizzato è stato sicuramente aver dovuto giocare due anni fuori casa per l’indisponibilità dello stadio. Nel calcio sono i numeri a dire se un lavoro è stato fatto bene o no e io, numeri alla mano, sono molto orgoglioso.

Che Coppa d’Africa è stata per le Comore?
In primis devo dire che è stato un’onore far parte della partita inaugurale contro il Marocco anche se, certamente, essere inseriti nel loro girone ha complicato il tutto. Per spiegare il contesto: i miei difensori centrali, che giocano nella quarta serie francese, si sono trovati ad affrontare Brahim Diaz del Real Madrid. Nonostante questo però, per un’ora, abbiamo fatto anche bene, con una clamorosa occasione per segnare, ma il Marocco ha poi dimostrato di essere più forte e ha vinto. Il rammarico per non aver superato il girone, più che per lo 0-0 con il Mali, è stato per lo 0-0 con lo Zambia, una partita dominata e con un gol annullato a mio avviso ingiustamente dal VAR. Questo però è il calcio.

Che livello è emerso da quest’ultima edizione?
Tutte le grandi Nazionali sono arrivate in semifinale: Senegal, Marocco, Egitto e Nigeria erano a mio avviso, fin dall’inizio, le più forti. Il fatto di giocare tra dicembre e gennaio, e quindi in condizioni climatiche migliori, ha agevolato lo spettacolo: le infrastrutture erano eccellenti, l’organizzazione perfetta e credo sia stata l’edizione della Coppa d’Africa più bella. Con un’eccezione…

La finale.
Un vero peccato, uno spettacolo incredibile vanificato da quanto accaduto. La competizione avrebbe meritato un esito diverso: sul campo il Senegal aveva mostrato qualcosa in più, ma alla base di tutto ci sono stati alcuni errori tecnici incredibili da parte dell’arbitro nella gestione dell’uscita dal campo da parte dei giocatori del Senegal. Solo dopo, eventualmente, si può discutere se fosse o meno rigore quello poi sbagliato da Brahim Diaz. Non potendo ripetere la partita, ma essendo stati commessi errori troppo gravi e da cui non si può tornare indietro, paradossalmente la decisione più giusta sarebbe quello di non assegnare il trofeo.

Dopo la decisione di non rinnovare con le Comore sei stato a un passo dal diventare CT di un'altra Nazionale, è così?
Già prima delle Coppa d’Africa alcune Nazionali si erano interessate al mio lavoro: quando batti la Tunisia in trasferta – e la Tunisia non perdeva tra le mura amiche da 14 anni in un match di qualificazione – attiri sicuramente l’attenzione. Personalmente ho sempre cercato di non pensare a questo, per non deconcentrarmi e rimandare il tutto alla fine di una competizione importante come la Coppa d’Africa. L’Angola è quella però che mi ha cercato con più insistenza. Ci siamo incontrati a Lisbona, abbiamo parlato di giocatori e mi avevano mandato anche un pre contratto. Io, in virtù di questo, avevo anche iniziato a seguire i calciatori angolani che giocano in Italia. La trattativa era ben avviata, per loro ero la prima scelta. Poi, alla fine, al momento delle varie firme, il tutto non si è concluso a causa di alcune clausole e per altri aspetti legati agli obiettivi prefissati. L’ambizione era quella di costruire una forte e vincente, ma per far questo sarebbero serviti determinati passaggi.

Cosa cerchi dunque dalla tua prossima avventura?
Sono reduce da due esperienze incredibili con Sud Sudan e Comore. Dalla prima, come direttore tecnico delle Nazionali oltre che CT della Nazionale maggiore, mi porto dietro la soddisfazione di esserci qualificati anche con la U17 che con la U20 alla Coppa d’Africa di categoria. Solo Nigeria e Senegal sono riusciti a fare altrettanto. In virtù di questo non mi sono mai considerato solo un allenatore, ma anche un generale manager, avendo acquisito competenze – spesso nate da situazioni d’emergenza o per esigenze specifiche - da poter utilizzare in più ambiti. Lavorare alle Comore mi ha dato la possibilità di farmi conoscere anche da tante società del Belgio e della Francia, che hanno riconosciuto nel gruppo un’ottima organizzazione tattica. Non escludo quindi di poter tornare in Europa, magari con una squadra ambiziosa desiderosa di portare avanti un progetto serio tramite la valorizzazione dei giovani.

A proposito di Nazionali: dalla tua prospettiva internazionale cosa pensi della terza mancata qualificazione a un Mondiale dell’Italia?
Un vero peccato, sopratutto per un Paese che per tanti anni è stato un modello di calcio, sia a livello di Nazionale che di club. Sono stati fatti errori di valutazione pesanti: ad una persona che arriva in ospedale in arresto cardiaco non si può ingessare una gamba… In molti pensano che le soluzioni passino dalla scelta di un CT o da fare riforme generiche, io credo che il problema risieda nel non avere più campioni, nel non riuscire a far emergere più i giocatori (del livello) di una volta. Dobbiamo ripartire dal cuore della questione e per far questo serve ripartire da una parola: meritocrazia.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
L'italiano Cusin non è più il ct delle Comore. Contratto non rinnovato: il comunicato... L'italiano Cusin non è più il ct delle Comore. Contratto non rinnovato: il comunicato
Comore, 1° punto in Coppa d'Africa. Il CT Cusin: "Ottavi? Abbiamo nostre chance con... Comore, 1° punto in Coppa d'Africa. Il CT Cusin: "Ottavi? Abbiamo nostre chance con il Mali"
Ct Isole Comore: "Umiltà e voglia di stupire. Ho costruito un gruppo con lo scouting"... Ct Isole Comore: "Umiltà e voglia di stupire. Ho costruito un gruppo con lo scouting"
Altre notizie Serie A
Sassuolo, Grosso: "Il rapporto con De Rossi è bellissimo. Il Genoa è una squadra... Sassuolo, Grosso: "Il rapporto con De Rossi è bellissimo. Il Genoa è una squadra con una storia"
Genoa, Vitinha: "Da quando è arrivato De Rossi è cambiato tantissimo" Genoa, Vitinha: "Da quando è arrivato De Rossi è cambiato tantissimo"
A Mariani la direzione di Liverpool-PSG. E si candida anche per arbitrare una delle... A Mariani la direzione di Liverpool-PSG. E si candida anche per arbitrare una delle finali Uefa
Gravina rivendica i successi, ma su Euro32 ammette: "Ci sono criticità, ma continuo... Gravina rivendica i successi, ma su Euro32 ammette: "Ci sono criticità, ma continuo a battermi"
Vaciago e la stagione della Juve: "Mischiati virtù e peccati, ma alla fine non è... Vaciago e la stagione della Juve: "Mischiati virtù e peccati, ma alla fine non è così deprimente"
Retroscena Roma, litigi continui Gasp-Massara. Il DS spesso torna da solo dalle trasferte... Retroscena Roma, litigi continui Gasp-Massara. Il DS spesso torna da solo dalle trasferte
Longhi: "Tutti contro Leao, come se fosse il solo responsabile del tracollo del Milan"... Longhi: "Tutti contro Leao, come se fosse il solo responsabile del tracollo del Milan"
Genoa-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Baldanzi dal 1', Pinamonti nel tridente... Genoa-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Baldanzi dal 1', Pinamonti nel tridente di Grosso
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Presidente FIGC, Marotta spinge per Malagò, il Milan lancia la candidatura di Galliani
Immagine top news n.1 Zaniolo show a San Siro. L'Udinese lo riscatterà dal Galatasaray, già ci sono le cifre
Immagine top news n.2 Gravina attacca: “Alla Politica non frega nulla della Nazionale. Mie dimissioni un atto d’amore”
Immagine top news n.3 Inter, con il Como è l'ora della verità: Chivu si affida a Calhanoglu e Thuram
Immagine top news n.4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.5 Il Milan crolla, la Juve si fa sotto. Ora tocca a Napoli e Inter: la classifica e le probabili formazioni
Immagine top news n.6 La Juventus stende l'Atalanta, decide ancora Boga. Spalletti: "Terzo posto? Giusto pensarci"
Immagine top news n.7 Milan travolto dall'Udinese e fischiato, per primo Leao. Uno Zaniolo così accresce i rimpianti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.3 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, Vitinha: "Da quando è arrivato De Rossi è cambiato tantissimo"
Immagine news Serie A n.2 A Mariani la direzione di Liverpool-PSG. E si candida anche per arbitrare una delle finali Uefa
Immagine news Serie A n.3 Gravina rivendica i successi, ma su Euro32 ammette: "Ci sono criticità, ma continuo a battermi"
Immagine news Serie A n.4 Vaciago e la stagione della Juve: "Mischiati virtù e peccati, ma alla fine non è così deprimente"
Immagine news Serie A n.5 Retroscena Roma, litigi continui Gasp-Massara. Il DS spesso torna da solo dalle trasferte
Immagine news Serie A n.6 Longhi: "Tutti contro Leao, come se fosse il solo responsabile del tracollo del Milan"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, si chiude la 34ª giornata: tre gare in programma in questa domenica
Immagine news Serie B n.2 Reggiana-Carrarese, ultima spiaggia contro sogno playoff: è già una finale
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Spezia-Mantova: la salvezza passa dal Picco
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Padova-Empoli: all’Euganeo è sfida ai confini del baratro
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco: "Sappiamo che dobbiamo vincere per l'obiettivo. Dovremo essere pronti a tutto"
Immagine news Serie B n.6 Modena, esordio da sogno per Pezzolato: "Emozione unica, ora continuità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, Hellemons già al lavoro per la prossima stagione: occhi sui giovani della Primavera
Immagine news Serie C n.2 Serie C, continua la 36ª giornata: tantissime sfide in programma domenica
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Carli: "Ripartiti dal fondo, la promozione è il premio. Il calcio italiano? Problema di mentalità”
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, Fresco amareggiato dopo il 2-2: "Annata maledetta, gol finale che può pesare"
Immagine news Serie C n.5 Arzignano, Nanni carica i suoi: "Servono tre punti contro l'Inter U23 per lo slancio finale"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Corini mastica amaro: "Prestazione importante, ma serve più rispetto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…