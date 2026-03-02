Ufficiale L'italiano Cusin non è più il ct delle Comore. Contratto non rinnovato: il comunicato

Stefano Cusin dice addio alle Comore. L'allenatore italiano, che ha guidato la Nazionale alla qualificazione alla scorsa Coppa D'Africa, ha deciso, in accordo con la Federazione, di non rinnovare il contratto scaduto ieri. Questo il comunicato ufficiale: "La Federazione di Calcio delle Comore (FFC) informa l'opinione pubblica nazionale e internazionale della fine della sua collaborazione con l'allenatore della nazionale, il Sig. Stefano Cusin, a decorrere dal 1° marzo 2026.

Nominato alla guida dei "Coelacanti" il 2 ottobre 2023, il Sig. Stefano Cusin ha lasciato il segno grazie alla sua professionalità, alla sua esemplarità e al suo impegno costante al servizio del calcio comoriano. Sotto la sua direzione, la nostra selezione nazionale ha confermato i suoi progressi sulla scena continentale e internazionale.

Il suo lavoro e il suo rigore hanno permesso in particolare alle Comore di partecipare alla loro seconda Coppa d'Africa delle Nazioni, organizzata in Marocco a dicembre 2025 e gennaio 2026. Il suo mandato è stato segnato anche da un percorso straordinario durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026.

A nome dello Stato comoriano, del popolo comoriano e di tutta la famiglia del calcio nazionale, la Federazione di Calcio delle Comore desidera esprimere la sua profonda gratitudine al Sig. Stefano Cusin, sia per l'uomo che per il tecnico. La sua generosità, il suo sincero attaccamento al nostro Paese e la sua scienza del gioco resteranno impressi nella storia del nostro calcio.

La FFC gli augura il massimo successo per il prosieguo della sua carriera professionale. Inoltre, la Federazione informa che sono in corso discussioni con diversi tecnici per assicurare la sua successione. La nomina del nuovo allenatore avverrà molto presto".