Comore, 1° punto in Coppa d'Africa. Il CT Cusin: "Ottavi? Abbiamo nostre chance con il Mali"

Alle Comore è riuscita l'impresa, ossia il primo punto in Coppa d'Africa. Dopo aver sfiorato per un momento la vittoria con il gol tuttavia annullato a Maolida contro lo Zambia nel girone A del torneo. Stefano Cusin, il commissario tecnico italiano, ha commentato così il risultato ottenuto nel post-partita in conferenza stampa: "Abbiamo disputato una partita coraggiosa, nel primo tempo eravamo ben messi in campo e loro facevano fatica a contenere i nostri giocatori sulle fasce. Siamo stati nettamente migliori di loro sul piano del gioco, siamo ancora in corsa prima della sfida contro il Mali".

Un peccato l'avvio con sconfitta contro i padroni di casa del torneo alla prima giornata: "Perdere contro il Marocco non ha nulla di vergognoso", ha precisato Cusin. Il quale ha proseguito con l'analisi dello 0-0 di ieri sera: "Abbiamo giocato per i tre punti, abbiamo effettuato cambi offensivi per trovare delle soluzioni. In questa partita siamo stati estremamente solidi in difesa e interessanti a centrocampo nella costruzione delle azioni. Ci è mancata precisione nell’ultimo passaggio e un pizzico di fortuna".

E ha aggiunto: "Ho dovuto fare dei cambi a causa di alcuni infortuni; nel secondo tempo abbiamo cercato di trovare il varco adattando il sistema e inserendo altri profili. Abbiamo le nostre possibilità contro il Mali", a proposito della remota possibilità di qualificarsi ancora per gli ottavi della Coppa d'Africa. Perché le Comore sono ultime in classifica, con Mali e Zambia un punto avanti e il Marocco a quota 4. "Ogni partita in una partita della CAN è una battaglia, non bisogna fidarsi del ranking FIFA. Se vinciamo l’ultima partita, ci qualifichiamo per il turno successivo".

I RISULTATI DI IERI

Angola - Zimbabwe 1-1

Egitto - Sudafrica 1-0

Zambia - Comore 0-0

Marocco - Mali 1-1

CLASSIFICA GRUPPO A

1. Marocco 4 punti

2. Mali 2

3. Zambia 2

4. Comore 1

IL PROGRAMMA DI OGGI

Gruppo D

Benin - Botswana ore 13:30

Senegal - DR Congo ore 16:00