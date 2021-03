Il girone dell'Italia. L'unica insidia è la Svizzera, la Bulgaria è lontanissima dai tempi di Stoichkov

Finalmente di nuovo nella top 10. Dopo tantissimi anni fuori dai primi dieci, l'Italia dopo un filotto pazzesco di risultati utili consecutivi si trova al decimo posto della classifica FIFA per Nazioni, sopravanzando i vicecampioni del Mondo della Croazia, dietro Argentina, Uruguay e Messico. La rosa della Nazionale Italiana vale 937,5 milioni di euro, anche se i giocatori convocati 38, più di qualsiasi Nazionale nelle prime 25 (con solo il Peru con 36 come avvicinabile).

SVIZZERA - La formazione di Petkovic è al sedicesimo posto, davanti al Cile - ben lontano - e abbastanza distante dalla Colombia che è quindicesima. Il valore della rosa è di 264,3 milioni, con Denis Zakaria come più costoso, inseguito dal difensore Nico Elvedi e l'altro centrale Manuel Akanji. L'italiano più in vista è Remo Freuler, valutato 23 milioni. È una formazione solida anche se molto giovane, con solo il portiere Sommer come over 30 nei possibili titolari.

IRLANDA DEL NORD - Al quarantacinquesimo posto c'è la squadra di Ian Baraclough, molto fisica, con alcuni giocatori in Premier League, sicuramente poca tecnica. Può dare fastidio se l'agonismo cresce di livello, ma dovrebbe essere un avversario abbastanza semplice per un'Italia fra le migliori mai viste con il pallone fra i piedi. Un nome su tutti, Jamal Lewis del Newcastle, è un giocatore da tenere d'occhio. Poi il veterano Jonny Evans, tantissimi anni al Manchester United.

BULGARIA - Sessantottesimo posto per la Bulgaria, valutata 19,5 milioni di euro. Basterebbe questo per capire che non sono più i tempi di Hristo Stoichkov, ma nemmeno quelli di Valeri Bojinov. Davanti c'è Andrey Galabinov, autore di un inizio sprint allo Spezia dopo una buona carriera nelle serie inferiori, il più costoso è Kiril Despodov, un passaggio al Cagliari senza lasciare più di tante tracce.

LITUANIA - La Cenerentola del girone sembra quasi una vittima sacrificale, con l'unica speranza di non finire con il cucchiaio di legno, situazione di rischio abbastanza elevato. Il valore totale è quello di un giocatore di media Serie A, ovverosia 7,5 milioni. Definita la non straordinaria forza del club baltico, non c'è nemmeno un giocatore che spicca sul mucchio, come potrebbe fare Mkhitaryan nell'Armenia. Il più conosciuto è Tomas Svedkauskas, un passato tra Roma, Catanzaro, Pescara, Paganese, Ascoli e Lupa Roma. Un po' poco per impensierire la squadra di Mancini.