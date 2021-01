Il gol decisivo, il 33esimo trofeo della sua carriera: Cristiano Ronaldo non sbaglia due volte

Era salito sul banco degli imputati dopo il ko di San Siro. Fuori dal gioco, inefficace, senza dubbio tra i più criticati. Perché quando sei Cristiano Ronaldo tutti si aspettano che la tua squadra parta sempre con un gol di vantaggio. Una convinzione basata dai numeri, dai gol, che quest'anno in campionato sono 15 in 14 partite.

Ecco perché la prestazione contro l'Inter ha sorpreso, in primis il campione portoghese che stasera ha reagito confermando che magari può sbagliare una partita, ma non due. Suo il gol che ha deciso la Supercoppa Italiana, il 760esimo nella sua carriera. Gol a grappoli che gli hanno portato in bacheca anche 33 trofei, senza contare quelli individuali. Ha reagito da campione e ha steso il Napoli. Come fece due anni fa contro il Milan e sempre contro Gattuso. Dal 16 gennaio 2019 al 20 gennaio 2021: passano gli anni ma Cristiano Ronaldo non passa mai.