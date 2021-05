Il gol del Manchester City non a caso: da Ederson a Mahrez, tutto studiato da Guardiola

Ederson Santana de Moraes è un Fenomeno. Il primo gol del Manchester City ha la firma del ventisettenne di Osasco. La palla finisce sui piedi del paulista, sotto pressione degli avanti del Paris Saint-Germain. Tutto studiato, però: Oleksandr Zinchenko, di professione esterno ma trasformatosi terzino sinistro nella gestione Pep Guardiola, torna alle origini. È sulla linea mediana pronto a partire: scatta rapido, la difesa del Paris Saint-Germain è schierata e deve rinculare così come la mediana.

La forza del Manchester City è la transizione offensiva, oltre che la gestione della palla. Costruzione dal basso sì, ma non esasperata nel tocco corto, nel rischio all'interno della propria area. Ederson aveva già mostrato le sue qualità da rifinitore, con una verticalizzazione per Ilkay Gundogan liberandolo davanti al portiere, nella gara contro il Tottenham giocata di recente. L'azione era studiata, lavorata in allenamento: a rimorchio c'erano già tanti uomini, ad aspettar la palla fuori dall'area c'era Kevin de Bruyne e già il belga avrebbe potuto segnare. Tiro rimpallato ma pochi passi dentro l'area, ma largo sulla destra e libero dal marcatore che aveva chiuso la diagonale abbassandosi troppo, c'era Riyad Mahrez. Non a caso.