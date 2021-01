Il Papu Gomez al Siviglia, Burruchaga: "Exploit dell'Atalanta è soprattutto merito suo"

Jorge Burruchaga plaude il Siviglia per il colpo Papu Gomez, ormai ex capitano dell'Atalanta che oggi ha definito l'accordo col Siviglia ed è pronto a dare il via alla sua avventura in Andalusia. "Senza dubbio ha avuto una carriera straordinaria in Italia - ha detto -. E' un giocatore che ha fatto benissimo negli ultimi anni e a mio modesto parere avrebbe meritato anche la convocazione per Russia 2018. Quello che ha fatto l'Atalanta negli ultimi anni è stato soprattutto merito suo. Sono convinto che si adatterà velocemente e senza problemi".