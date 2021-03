Il tweet di Djuricic dopo il 3-3 col Napoli: "Abbiamo provato a vincerla in tutti i modi"

Messaggio di Filip Djuricic, numero 10 del Sassuolo, dopo il pareggio per 3-3 contro il Napoli. Questo il messaggio del trequartista neroverde su twitter: "Abbiamo provato a vincerla in tutti i modi, ci teniamo un punto importante. Sulla strada giusta", ha scritto.

Abbiamo provato a vincerla in tutti i modi, ci teniamo un punto importante... Sulla strada giusta #ForzaSasol ⚫️🟢 #SassuoloNapoli @SassuoloUS

We tried to win in all ways, let’s keep this important point... On the right path #ForzaSasol ⚫️🟢 #SassuoloNapoli @SassuoloUS pic.twitter.com/X8vs821In4

— Filip Đuričić (@Djuricic10) March 3, 2021