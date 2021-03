Il ko della Roma visto da Il Messaggero: Pellegrini senza colpe, Pedro delude e litiga ancora

Lorenzo Pellegrini sale ancora una volta sul banco degli imputati dopo la sconfitta rovinosa per 2-0 contro il Napoli che allontana la Roma dalla Champions. Essere diventato capitano della squadra - sottolinea Il Messaggero nella sua analisi della gara - lo investe di una responsabilità maggiore che comporta giudizi, a volte, eccessivamente severi. Non è il caso di ieri - si legge - perché la prestazione di Lorenzo (ha finito la partita con un dolore alla coscia sinistra) non è stata soddisfacente, ma è stato l'unico ad essere propositivo in fase offensiva: ha appoggiato un pallone di testa nelle mani di Ospina senza angolarlo e ha colpito un palo con un tiro dalla distanza. Ci ha provato, ma senza successo considerando anche che Fonseca gli ha cambiato ruolo abbassandolo sulla linea dei centrocampisti - allontanandolo dalla porta - e preferendogli Pedro sulla trequarti. Lo spagnolo - conclude Il Messaggero - ha deluso e al momento della sostituzione si è anche fermato a parlare in panchina con il vice di Fonseca chiedendo, per l'ennesima volta in stagione, le motivazioni della sostituzione con Carles Perez.