Il medico del Napoli: "Osimhen? Ha avuto fratture multiple e la mascherina andrà studiata bene"

Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulle condizioni di Osimhen: "Il post operazione procede bene. Si sta allenando su bike e tappeto da casa. All'inizio della prossima settimana inizierà a lavorare in campo e faremo nuove radiografie per capire come procede la calcificazione delle fratture. Si potrà allenare senza contatto con la palla ma bisogna capire bene quando il suo organismo gli permetterà di colpire la palla di testa. Ha avuto fratture multiple e la mascherina andrà studiata bene. Ha una grande forza mentale, Victor, e non avrà paura di tornare a cercare contatto fisico con altri e con la palla".