Il mercato della Juventus con CR7: ritocchi mirati, Milik e Locatelli i nomi più caldi

Il prossimo mercato della Juventus, inutile girarci intorno, sarà in gran parte legato al futuro di Cristiano Ronaldo. Il quotidiano Tuttosport prova ad ipotizzare le due strade, o meglio i due piani, nella mente dei dirigenti juventini. Uno studiato con la permanenza di CR7, uno con l'addio a fine stagione.

Il mercato con la permanenza di CR7 - Ad oggi sembra essere l'ipotesi più accreditata, anche visto il contratto in essere fino al 2022. In questo caso la Juventus andrebbe a prendere un altro centravanti da alternare ad Alvaro Morata. E il nome caldo è ancora una volta Arek Milik: la clausola da 12 milioni in caso di mancata Champions per i transalpini e i buoni rapporti fra i due club potrebbero agevolare l'operazione. Oltre al polacco, attenzione al parametro zero Memphis Depay su cui resta in vantaggio il Barça. Quindi il centrocampo: le piste più concrete sono Manuel Locatelli e Jorginho, avvicinabili con formule creative tipo prestito con diritto/obbligo di riscatto a determinate condizioni.