Il mercato della Roma sarà attivo anche in uscita: da Villar a Mayoral, il punto sugli esuberi

In entrata il terzino destro ed il centrocampista, ma a gennaio anche in uscita la Roma di José Mourinho sarà particolarmente attiva. Oltre ai fuori rosa Fazio, Santon e Riccardi, la rosa giallorossa sarà verosimilmente sfoltita di quei giocatori che non rientrano nei piani tattici dello Special One. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe salutare Gonzalo Villar con destinazione Spagna, dove il Valencia ha già mostrato interesse per il prestito senza obbligo di riscatto. Con lui in uscita anche Amadou Diawara, mentre oggi la permanenza di Borja Mayoral sembra un po' più vicina.