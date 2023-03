Il messaggio di Dybala ai tifosi della Juve: "So che è difficile per voi e lo è anche per me"

Paulo Dybala ha voluto chiarire la sua posizione nelle ore successive alla vittoria della Roma contro la Juventus. L'ha fatto attraverso una chat Telegram dove sono presenti diversi migliaia di tifosi bianconeri. Nei suoi messaggi l'attaccante argentino ha voluto spiegare che non c'è stata alcuna mancanza di rispetto nei confronti della Juventus: "So che è difficile per voi e lo è anche per me. Ma oggi gioco per un'altra squadra e con altri compagni ai quali devo portare rispetto! Vincere non è mai facile e per noi era importante! Il rispetto sempre ci sarà, non lasciatevi ingannare dai social..." Poi ha aggiunto: "Non ho esultato per un gol e non sono andato in faccia a nessuno! Ho festeggiato con i miei compagni una vittoria. Mi dispiace che la vediate così, vi mando un forte abbraccio a tutti. Vi voglio bene".