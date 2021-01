Il miglior attacco della A resta a secco sei mesi dopo: l'Inter interrompe una striscia di 21 gare

Ventuno partite dopo l'Inter resta a secco in campionato. Il miglior attacco della Serie A non riesce a far gol all'Udinese, dopo esser stata capace di segnare a tutte le altre. Come riportato anche da Opta, l'ultima volta che i nerazzurri erano incappati in uno zero alla voce reti realizzate risale a luglio scorso, 0-0 contro la Fiorentina.