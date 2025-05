Il Milan è costretto a fare almeno un sacrificio sul mercato. Il primo sarà Reijnders

Ripartire. Anno zero. Farlo con dei sacrifici, inevitabili, perché il bilancio sarà in rosso, piuttosto che in gloria rossonera. La Supercoppa come palliativo di metà anno, poi una Coppa Italia che non sarebbe stata panacea ma quanto meno una gioia. Invece il Milan ripartirà fuori dalle Coppe europee, che sia Champions League, Europa League oppure anche Conference League. Fuori da tutto, come il Napoli in questa stagione, ed è ben più che un buon auspicio, un augurio e una meta da raggiungere. Però significa che dallo sprofondo degli incubi si può ripartire. Anche a costo di fare dei sacrifici.

Lo ha fatto il Napoli ripartendo con Antonio Conte, con cessioni importanti ma anche con un mercato ad hoc. Di squadra, di team, di gruppo. Così si è rilanciato il progetto azzurro e così vuol fare il Milan. Sull'altare dei conti ci sarà almeno un sacrificato, forse due, se i rinnovi non andranno a dama. Rapidamente: stallo totale con Mike Maignan, al momento Theo Hernandez non disdegna certo l'idea di fare le valigie ma non ha offerte concrete e Christian Pulisic vuole capire prima i piani del club prima di sottoscrivere un nuovo accordo (l'intesa di massima su soldi e durata già c'è).

Poi c'è il primo sacrificato. Almeno questa ad oggi è la sensazione, ben oltre il rinnovo sottoscritto e firmato. Tijani Reijnders, che ha scelto Pep Guardiola in persona per prendere l'eredità di Kevin de Bruyne. L'affare è in fase avanzata, sul tavolo di Giorgio Furlani, e su quello di Igli Tare poi, ci saranno 60 milioni fumanti per prendere uno dei migliori giocatori del nostro campionato. Inevitabile. La voglia di misurarsi in un grandissimo campionato e ad alto livello, farà la differenza. L'intesa deve ancora esser trovata, tra club, però la strada pare segnata. Ma non tutti i sacrifici vengono per stravolgere un progetto in negativo. Qualche volta possono essere anche la fotografia di un anno zero. Chiamare Napoli per saperne di più.