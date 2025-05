Le prime due sfide di Tare: nuovo allenatore (i nomi) e la cessione di un big

vedi letture

Il Milan ha finalmente scelto chi sarà il nuovo direttore sportivo dopo mesi di casting, voci, incontri, rincorse, smentite e piste varie. Sarà Igli Tare, il quale sta già lavorando in attesa della firma che arriverà nei prossimi giorni, probabilmente ad inizio della prossima settimana. L'ex Lazio sarà a Milano la prossima settimana quando uscirà l'ufficialità e ci sarà anche la conferenza stampa di presentazione del nuovo dirigente milanista.

Prima scelta

Comincerà subito a lavorare prendendo una scelta importante: quella sul nuovo allenatore. Per Vincenzo Italiano, la priorità è restare al Bologna, ma se non dovesse trovare un accordo con il club emiliano allora aprirà la porta al Milan. Il club rossonero ha anche altre soluzioni, come per esempio Massimiliano Allegri, che sembra essere anche un'idea del Napoli in caso di addio di Conte. Thiago Motta potrebbe essere l'outsider. Siamo solo all'inizio del casting per la panchina, ci potrebbero essere anche altri nomi che per il momento non sono ancora usciti.

Voci

Poi c'è anche da capire cosa si valuterà di fare con Reijnders. Il Manchester City è pronto a mettere sul piatto parecchi milioni che permetterebbero al club di via Aldo Rossi di fare una ricca plusvalenza, quindi la tentazione di cedere Reijnders può essere anche giustificata dal punto di vista economico, ma il percorso di rinascita del Diavolo non può iniziare con la cessione dell'olandese che solo qualche settimana fa ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri fino al 2030.