Il Milan e il possibile regalo Scudetto: l'obiettivo per rinforzare l'attacco è Lang del Bruges

Il Milan, in vista della prossima estate, sta puntando sempre più i propri riflettori su Noa Lang, talento 22enne in forza al Bruges. Dopo i contatti col suo entourage dei mesi scorsi il canale è rimasto vivo ed aperto e in estate potrebbe esserci l'affondo, visto che i rossoneri cercano un giocatore di talento da aggiungere alla batteria di trequartisti alle spalle della punta. La valutazione del club belga è di circa 25 milioni di euro, l'idea del Milan è quella di trovare una base d'intesa col ragazzo per poi arrivare ad uno sconto sul cartellino, intorno ai 20 milioni bonus compresi. Sulle sue tracce ci sono molte big europee come Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund, ma il giocatore stesso avrebbe già dato priorità ai rossoneri.