Il Milan è pronto a blindare il presente ed il futuro: Bennacer e Leao, il punto sui rinnovi

Dopo Theo Hernandez, il Milan è pronto a blindare altri due talenti del presente e del futuro rossonero. La stagione in corso sta dando risposte incoraggianti sulla crescita e sull'apporto di molti interpreti della rosa di Pioli e di questo disegno fanno sicuramente parte Ismael Bennacer e Rafael Leao.

Due trattative già impostate e vicine alla fumata bianca

Quello più prossimo alla firma oggi sembra essere il centrocampista algerino. L'autore del gol vittoria contro il Cagliari infatti già da tempo è in trattativa col club per il prolungamento con adeguamento, dopo il suo arrivo dall'Empoli nell'estate del 2019. I progressi sul campo sono evidenti e notevoli e la dirigenza rossonera ha tutta l'intenzione di blindarlo e di ricompensarlo: nelle prossime settimane, salvo colpi di scena non attesi, è prevista la firma sul nuovo contratto fino al 2026 che con i bonus potrà portarlo a guadagnare oltre 3 milioni di euro a stagione. Quindi il portoghese, probabilmente il calciatore che ha messo in mostra la crescita maggiore nell'arco della stagione. Il most improved player, lo definirebbero negli USA: risolto il contenzioso con lo Sporting Lisbona, Leao è pronto ad allungare il suo legame con i rossoneri portandolo dal 2024 al 2026. Con buona pace del PSG, del Manchester City e di tutti gli altri club che si erano interessati a lui.