Il Milan ha le idee chiare per il dopo-Kessie: è Renato Sanches il nome giusto

Renato Sanches per il dopo-Kessié. In casa Milan, scrive La Gazzetta dello Sport, hanno le idee abbastanza chiare sul futuro. Al momento, la società rossonera non ha ricevuto comunicazioni ufficiali da parte del centrocampista ivoriano, ma tutti gli indizi fanno pensare a una cessione in partenza. Così, il Milan guarda in Francia, in casa Lille, dove tra l’altro gioca Sven Botman, obiettivo caldo per gennaio. Sanches, invece, è nel mirino per giugno, quando mancherà soltanto un anno alla scadenza del contratto coi francesi. Maldini è in contatto con il suo agente Jorge Mendes, complice anche la trattativa per il rinnovo di Leao: per il centrocampista portoghese si sono già fatti avanti club di Premier e Bundes, ma i precedenti in questi campionati non sono proprio entusiasmanti e così Sanches preferirebbe tentare l’avventura in Serie A, colorata di rossonero.