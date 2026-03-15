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Il Milan lo ha visto in prima persona: Mario Gila è il difensore giusto per Allegri

Il Milan lo ha visto in prima persona: Mario Gila è il difensore giusto per AllegriTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 23:00Serie A
Simone Bernabei

Uno dei grandi protagonisti del successo della Lazio sul Milan nel big match della domenica sera della 29^ giornata di Serie A è stato Mario Gila. Il difensore non è stato eletto mvp del match solo per “colpa” di Isaksen, autore dell’unico gol del match. Ma ha retto praticamente da solo la retroguardia di Maurizio Sarri, rendendosi protagonista di una prestazione extralarge proprio di fronte ad una delle pretendenti per il suo futuro.

Da tempo infatti i rossoneri hanno individuato nel prodotto del settore giovanile del Real Madrid il profilo giusto per rinforzare il pacchetto di centrali difensivi, con anche l’Inter che ha iniziato ad osservare l’evoluzione della sua situazione. E stasera Igli Tare, Massimiliano Allegri e tutti i dirigenti del Milan non possono altro che aver preso indicazioni positive, dal giocatore e dalla sua prestazione. Con la Lazio che per cederlo in estate parte però da una valutazione alta, fra i 25 ed i 30 milioni. Col 50% che spetterà al Real Madrid.

Nelle nostre pagelle, a testimonianza di quanto detto, Gila si è preso un bel 7,5, con la seguente spiegazione: “Il vero fuoriclasse della partita, un difensore che è migliorato tantissimo in questo campionato e che ha giganteggiato contro tutti gli avversari in maglia rossonera. Esulta come avesse segnato quando ferma Pulisic con una splendida scivolata. Perfetto”.

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