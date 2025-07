Il Milan perde di corto muso, Allegri: "Per 60 minuti alla pari dell'Arsenal, non è poco"

Dopo il Napoli, anche il Milan perde la prima amichevole estiva, per quanto l’avversario dei rossoneri - con tutto il rispetto per l’Arezzo - fosse di ben altra caratura. A Singapore, la squadra di Massimiliano Allegri cade infatti con il risultato di 1-0 a cospetto dell’Arsenal di Mikel Arteta. Decide il gol di Bukayo Saka, arrivato grazie a una disattenzione difensiva di Bartesaghi. Il tecnico livornese, alle prese con diverse assenze e una squadra ancora da completare sul mercato, ha schierato inizialmente un 3-5-1-1 con Rafael Leao inizialmente supportato da Pulisic. Buona prestazione del portoghese in un ruolo diverso dal solito, un po’ meno quella della squadra, molto schiacciata, anche se il modulo non dovrebbe fare testo in chiave futura. Da segnalare, nei tanti cambi visti nel corso del secondo tempo, l’ottimo ingresso del giovane portiere Torriani. La gara, da regolamento, è poi proseguita con i tiri di rigore, vinti dai rossoneri.

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine dell'amichevole, soffermandosi tra le altre cose anche su alcuni singoli. Su tutti Pervis Estupinan (terzino arrivato in queste ore a Milano per le visite mediche, qui le immagini), del quale il tecnico rossonero ha detto: "È un giocatore importante, ma anche Bartesaghi oggi ha disputato una buona prova contro un campione del calibro di Saka".

Su Leao punta: "Ha fatto un'ottima prova come tutti gli altri giocatori. Sono soddisfatto di lui. Quando perdiamo, anche se in amichevole, non sono mai contento del tutto, ma adesso è importante prepararci bene in vista del resto della stagione. E va considerato che avevamo di fronte una delle formazioni più forti d'Europa. Per sessanta minuti abbiamo giocato alla pari con loro. Non è poco".