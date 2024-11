Il Milan sta trovando solidità difensiva: 5° clean sheet interno, non succedeva da 20 anni

vedi letture

Pian piano il Milan sta trovando anche una discreta solidità difensiva, almeno per quanto riguarda le partite interne. A San Siro, infatti, anche oggi Maignan e compagni hanno mantenuto la rete inviolata contro l'Empoli: è la quinta volta su sette partite tra le mura amiche fin qui in campionato. Ed è quasi record. La formazione rossonera, come riportato da Opta, ha tenuto la porta inviolata in almeno cinque delle prime sette partite interne di un campionato di Serie A per la prima volta nel torneo dopo oltre 20 anni (sei nel 2002/03).

IL TABELLINO DI MILAN-EMPOLI

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Gabbia (30' st Pavlovic), Hernandez ; Reijnders, Fofana (30' st Chukwueze); Musah (30' st Loftus-Cheek ), Pulisic, Leao (39' st Camarda); Morata (36' st Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Calabria, Terracciano. All.: Fonseca

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze (26' st Marianucci), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (21' st Esposito), Henderson, Maleh, Pezzella (1' st Cacace); Colombo (1' st Solbakken), Pellegri (30' st Ekong). A disp.: Seghetti, Perisan, Sambia, Belardinelli, Tosto, Marianucci, Konate. All.: D'Aversa

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 19' Morata, 44' Reijnders, 24' st Reijnders (M)

Ammoniti: Gabbia, Musah (M), Colombo, Henderson (E)