Il Milan tenta il colpo Isco. Dalla Spagna: prima offerta da 15 milioni al Real Madrid

vedi letture

Il Milan prova a fare passi concreti verso Isco, talento spagnolo in uscita dal Real Madrid. Secondo i colleghi di Onda Cero i dirigenti rossoneri, nelle scorse ore, avrebbero fatto recapitare ai colleghi dei Blancos una prima proposta per il cartellino dell'ex Malaga: 15 milioni per l'acquisto a titolo definitivo. Da capire ancora cosa risponderà il Real Madrid, fermo restando l'esigenza dei Blancos di cedere alcuni esuberi della rosa a disposizione di Ancelotti.