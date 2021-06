Il Milan torna a pensare a Belotti? Il Torino chiede 34 milioni di euro per il suo capitano

Il Milan, spiega Tuttosport, è tornato ad annusare l'idea Andrea Belotti per rinforzare l'attacco di Stefano Pioli. Tramite intermediari, si legge, i rossoneri hanno chiesto informazioni al Torino per l'attaccante della Nazionale su cui c'è anche la Roma. Ma la risposta granta, per il momento, ha chiuso ogni possibilità di trattativa: il Torino, per il suo capitano che ha il contratto in scadenza nel 2022, parte da una richiesta di 34 milioni di euro.