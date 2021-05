"Il mio lavoro è vincere trofei". Rivedi Solskjaer dopo Roma-Manchester United

Il tecnico norvegese Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, parla ai microfoni di Sky nel post gara, commentando il passaggio in finale dei Red Devils: “Sono già arrivato in finale con il Molde e sono orgoglioso di far parte di questo club, così come anche i giocatori lo sono. Il mio lavoro è quello di vincere e portare trofei, ora andremo in finale pronti e contro un ottimo Villarreal, e speriamo di vincere”.